(Agenzia Vista) Londra, 12 giugno 2020 Il sindaco di Londra invita a non scendere in piazza nel weekend per il pericolo Covid Il sindaco di Londra Sadiq Khan invita i manifestanti a evitare cortei e assembramenti nel weekend per il pericolo di contagio da Covid ancora troppo grande in città. / Twitter Sadiq Khan Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev