(Agenzia Vista) New York, 10 dicembre 2020 Il sindaco di New York de Blasio inaugura cantiere del parco di Brooklyn sotto la neve L'inaugurazione del nuovo cantiere nei pressi del ponte di Brooklyn per un nuovo parco a New York. Il sindaco Bill de Blasio dopo la conferenza sotto la neve imbraccia la pala e dà il via ai lavori. 00_41 Bill de Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev