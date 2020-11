(Agenzia Vista) Bergamo, 29 novembre 2020 Il sindaco Giorgio Gori accende l'albero di Natale di Bergamo: "Questo non ce lo toglie nessuno" "Niente assembramenti, ma l'albero di Natale non ce lo toglie nessuno". Lo ha scritto sui social il sindaco di Bergamo Giorgio Gori postando le immagini dell'accensione dell'albero di Natale in centro città. 00_13 Twitter Gori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev