Il sito della Casa Bianca: simbolo del cambio di rotta

Roma, 20 gen. (askanews) - Quattro anni fa, appena insediato, Donald Trump aveva radicalmente cambiato il sito della Casa Bianca, facendone un monumento a se stesso ed eliminando simbolicamente la sezione in lingua spagnola. E fino al momento dell'insediamento di Joe Biden, oggi 20 gennaio questo era il sito, inneggiante alle promesse mantenute del presidente uscente.Pochi minuti dopo il giuramento di Biden, il sito della Casa Bianca ha di nuovo cambiato faccia. Una grande foto del neopresidente, l'invito a seguire l'amministrazione Biden sui social, una sezione che invita i cittadini a conoscere meglio lo staff. In alto, una sezione per le Priorità di governo, una dedicata al Covid-19, e poi eccola, il ritorno della sezione in lingua spagnola, a indicare il rispetto e l'accoglienza per tutti gli ispanici che compongono ormai la minoranza più ampia della popolazione statunitense, circa il 18%.