(Agenzia Vista) Sicilia, 21 febbraio 2021 Il soccorso alpino della GdF sull’Etna in eruzione, “Evitiamo pericoli per escursionisti” Le immagini del soccorso alpino della squadra di finanza sull’Etna in eruzione, “Evitiamo che escursionisti di avvicinino alle aree pericolose”. / Twitter Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev