(Agenzia Vista) Londra, 12 giugno 2020 Il tutorial per creare la copertura per il viso dedicato dal sindaco ai londinesi Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha postato sui social un video-tutorial per creare una copertura per il viso con quello che i londinesi hanno in casa. / Twitter Sadiq Khan Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev