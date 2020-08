(Agenzia Vista) Ginevra, 04 agosto 2020 Il viaggio di una mascherina dalla produzione all'uso nel video dell'Oms Ogni giorno, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Programma alimentare mondiale collaborano per fornire equipaggiamento protettivo e altri rifornimenti ai Paesi in difficoltà. Ecco il viaggio delle mascherine dalla produzione all'uso in un simpatico video animato. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev