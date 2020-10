(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Ilaria Cucchi: “Ricordo di Stefano ancora vivo. Tanta solidarietà nonostante la pandemia” “Questo è l’undicesimo anniversario della morte di mio fratello Stefano. Quest’anno nonostante il periodo difficilissimo che il nostro Paese sta attraversando ho sentito stretta attorno a me tutta la comunità. La scelta della pianta è perché questo deve essere un segno di vita e di speranza. Così mi piace ricordare Stefano” queste le parole della sorella si Stefano Cucchi Ilaria alla cerimonia di piantumazione dell’abete, a 11 anni dalla morte del giovane, in Via Lepanto a Roma di fronte al Tribunale. Durata: 01_08 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev