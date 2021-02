(Agenzia Vista) Usa, 13 febbraio 2021 Impeachment, Trump assolto dal Senato Usa. Non bastano i 7 sì repubblicani Donald Trump è stato assolto dalle accuse che lo avevano portato al suo secondo impeachment da Presidente Usa. Il voto finale è stato 57 a 43. Per la condanna ne erano necessari 67. Us Senate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev