Impennata Covid negli Usa, Texas rallenta il suo deconfinamento

Milano, 26 giu. (askanews) - La pandemia di Covid-19 continua aguadagnare slancio in una vasta parte degli Stati Uniti che inprecedenza si credeva risparmiata, spingendosi fino alla Floridae al grande Texas, costringendo a congelare le riaperture.Intanto, in piena emergenza sanitaria, l'amministrazione delpresidente Donald Trump ha chiesto alla Corte suprema degli StatiUniti di invalidare la legge soprannominata Obamacare che,introdotta dal suo predecessore, ha dato a milioni di americaniuna rete di sicurezza medica, sino ad allora inesistente. Trumpne ha criticato i costi e sin dalla sua campagna del 2016 avevapromesso di sostituirlo con un piano diverso.Il candidato alla presidenza democratico Joe Biden ha definito laproposta di rovesciare la legge "crudele, senza cuore einsensibile": mettendo l'Obamacare come tema chiave dellacampagna, Biden usa una strategia simile a quella del 2018 deidem per ottenere il controllo della Camera dei rappresentanti.