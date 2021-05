Imperiali (Auditel): “Tre milioni e mezzo di famiglie escluse dal digitale in pandemia”

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 “Ci sono 3 milioni e mezzo di famiglie in Italia che non hanno avuto accesso alla possibilità di interagire attraverso i device anche durante la pandemia. Un numero così alto di famiglie isolate ci impone di fare sforzi per colmare questo gap” lo ha detto il presidente di Auditel Andrea Imperiali a margine della presentazione "Il ruolo di Auditel nella nuova realtà multischermo della Tv oltre il televisore" al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhagiev