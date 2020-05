Impresa per la "Montagna" de Il Trono di Spade: solleva 501 kg

Roma, 4 mag. (askanews) - Haf òr J lìus Bjornsson, meglio conosciuto come Gregor Clegana, la "Montagna" della serie tv "Il Trono di Spade" (Game of Thrones) ha conquistato il record del mondo nel sollevamento pesi.Una vera impresa quella dell'atleta e attore islandese che è riuscito per primo a sollevare la bellezza di 501 kg.Bj rnsson, soprannominato anche "Thor", ha condiviso la sua impresa su Instagram. Dopo aver sollevato il peso record e aver appoggiato il bilanciere a terra, il campione si lascia andare a un grido di gioia liberatorio.