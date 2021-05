Suining, 17 mag. (askanews) - In Cina stanno ricostruendo il Titanic. Una copia a grandezza reale della nave dal tragico, e celebre, destino, che affondò durante il suo viaggio inaugurale nel 1912 dopo essersi scontrata con un iceberg. Morirono 1.500 passeggeri. La nave sarà l'attrazione principale di un parco a tema a Suining, in Sichuan. Non sono mancate le polemiche di chi non approva che una tragedia sia uno spunto per una attrazione turistica.