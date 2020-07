(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 In costume al Campidoglio la protesta dei lavoratori dello spettacolo Manifestazione in stile balneare di fronte al comune di Roma. La protesta è quella dei lavoratori dello spettacolo che chiedono più tutele dopo il crollo delle produzioni a causa del Covid-19. "Non possiamo più aspettare, servono aiuti subito" dichiara l'attrice Barbara Folchitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev