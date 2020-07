In Etiopia i funerali del cantante e attivista Hachalu Hundessa

Addis Abeba, 2 lug. (askanews) - Si sono tenuti i funerali di Hachalu Hundessa, il famoso cantante etiope di etnia Oromo assassinato lunedì sera ad Addis Abeba. Nella capitale dell'Etiopia una folla ordinata, e in qualche modo distanziata, ha celebrato una delle voci più importanti dell'opposizione. La sepoltura si è tenuta però ad Ambo, cittadina a prevalenza Oromo non lontana da Addis Abeba.L'artista, 36 anni, era famoso per i suoi versi di denuncia sociale sui dirittidegli Oromo, prima etnia del Paese, pari a oltre il 30% dellapopolazione, protagonista delle proteste antigovernative del2018.Dopo l'uccisione, nelle proteste di piazza, sono morte circa ottanta persone.Hachalu era diventato famoso nel 2015con la canzone "Maalan Jirra", con cui aveva denunciato lasistematica cancellazione degli Oromo, delle loro tracce storichee culturali dalla città di Addis Abeba.Aveva quindi sostenuto le proteste scatenate da un progettogovernativo per espandere la capitale, situata proprio nel cuoredella regione Oromia, e poi proseguite, una volta ritirato ilpiano, per chiedere un maggiore riconoscimento politico,economico e culturale per l'etnia Oromo.