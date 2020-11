In Grecia inizia lockdown di tre settimane, scuole restano aperte

Atene, 7 nov. (askanews) - Inizia in Grecia un lockdown di tre settimane per contrastare la seconda ondata di coronavirus, come annunciato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Le autorità intanto sanificano il quartiere di Atene Monastiraki, mentre i ristoranti e i locali sono aperti per l'asporto o il delivery."É stata una decisione difficile - ha detto il premier in videoconferenza - ma le misure vanno prese per tre settimane per superare la seconda ondata".In base alle restrizioni, i greci potranno uscire di casa solo se prima faranno una richiesta ufficiale tramite telefono cellulare e riceveranno la relativa autorizzazione, scrive France Presse.Restano aperti "i negozi essenziali", tra cui supermercati e farmacie. A differenza del lockdown di marzo, scuole materne ed elementari rimarranno aperte in presenza. Didattica a distanza invece per gli studenti più grandi.Il nuovo lockdown avviene mentre il conteggio quotidiano dei contagi continua a crescere nel paese ellenico: un totale di 2.646 infezioni e 18 morti è stato registrato mercoledì 4 novembre.