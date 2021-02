In India al via vaccino Covid per over 60: sono 100 milioni

Milano, 24 feb. (askanews) - La più grande campagna di vaccinazione al mondo in corso in India, col suo 1,3 miliardi di abitanti, compie un altro passo."Quelli che hanno più di 60 anni di età, che sono più di 100 milioni e quelli con più di 45 anni che hanno delle patologie, saranno vaccinati dal 1 marzo", ha detto il ministro Prakash Javadekar.Il governo conta di vaccinare 300 milioni di persone da qui a luglio, grazie ai 10mila centri istituiti nel Paese. Il vaccino in realtà si può ricevere anche in strutture private, ma in quel caso non è gratuito. Finora sono state vaccinate in tutto più di 10 milioni di persone in un Paese che per l'età media molto bassa della popolazione - la metà dei cittadini ha meno di 25 anni - sta usando strategie diverse dal resto del mondo.