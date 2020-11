In Iran funerali da martire per lo scienzato nucleare Fakhrizadeh

Roma, 30 nov. (askanews) - Un funerale degno di un grande martire. Così l'Iran ha reso omaggio a Mohsen Fakhrizadeh, importante scienziato nucleare ucciso il 27 novembre 2020 in un assalto contro la sua auto appena fuori dalla capitale Teheran, mentre la Repubblica islamica minaccia ritorsioni, valutando "a tempo debito" come rispondere all'omicidio per il quale accusa Israele.L'uccisione di Fakhrizadeh - che Israele chiamava il "padre del programma nucleare iraniano" - ha riacceso le tensioni tra i due paesi nemici, con il presidente Hassan Rohani che ha accusato lo Stato ebraico di avere agito in veste di "mercenario" di Washington.Il ministro della Difesa iraniano, Amir Hatami: "Oggi, colui che era solo un idolo per la gioventù, i suoi studenti e colleghi, viene presentato a tutto il mondo, tutti coloro che intraprendono il sentiero della lotta. E i nemici devono sapere che questa è la loro prima sconfitta. Se puntavano a uccidere il nostro caro martire, affinché il suo nome scomparisse, ora il suo nome viene cantato dappertutto ed è diventato un idolo per tutti coloro che intraprendono il sentiero della lotta".Fakhrizadeh, 59 anni secondo la stampa iraniana, è morto per le gravi ferite riportate dopo che gli assalitori, che hanno attaccato il veicolo sul quale viaggiava, hanno iniziato uno scontro a fuoco con le guardie del corpo, secondo il ministero della Difesa iraniano.Il Parlamento ha chiesto all'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) di vietare le visite degli ispettori nei siti nucleari iraniani, dopo che alcuni deputati hanno accusato gli ispettori di agire come "spie", potenziali responsabili della morte di Fakhrizadeh. Da quando gli Usa con Donald Trump si sono ritirati dall'accordo nucleare sull'Iran, il paese ha abbandonato gli impegni principali del patto, tra cui limitare la produzione e le scorte dell'uranio arricchito. Secondo il giornale israeliano Haaretz, l'omicidio di Fakhrizadeh è "chiaramente" legato all'elezione di Joe Biden.