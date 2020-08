(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2020 In partenza per Beirut gli esperti dei Vigili del Fuoco per il rischio chimico Un team di 14 esperti per il rischio chimico dei Vigili del Fuoco in partenza per il Libano nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, dopo la terribile esplosione al porto di Beirut. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev