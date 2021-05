In piazza Duomo per dire no al Ddl Zan: “Il disegno di legge introduce il reato d’opinione”

(Agenzia Vista) Milano, 15 Maggio 2021 “Ci sono già tutte le leggi sufficienti per reprimere qualunque tipo di comportamento inadeguato, violenze verbali o fisiche contro gli omosessuali e in genere contro tutte le persone. Il disegno di legge Zan introduce il reato di opinione. Io, per esempio, penso che un bambino nasca da un uomo maschio e una donna femmina. Questa non può essere un’opinione, è la natura”. Lo ha detto una delle numerose persone presenti al presidio contro il Ddl Zan organizzato in piazza del Duomo, a Milano, dal movimento “Restiamo Liberi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev