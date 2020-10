In Polonia proteste di massa contro il divieto di aborto

Milano, 30 ott. (askanews) - Ottavo giorno di proteste di massa in Polonia contro la sentenza della Corte che vieta l'aborto anche in caso di gravi malformazioni del feto. In migliaia hanno manifestato davanti alla sede della televisione pubblica a Varsavia. La decisione rende ancora più restrittiva una delle leggi più dure contro l'aborto. Finora l'interruzione volontaria di gravidanza per le donne era possibile in caso di pericolo di vita per la madre, stupro o appunto malformazioni del feto, motivazione alla base della maggior parte degli aborti nel Paese.