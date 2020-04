Damasco, 15 apr. (askanews) - Spiegare l'emergenza coronavirus attraverso il gioco. I volontari della ONG "Violet" hanno organizzato uno spettacolo di marionette e attività all'aperto per sensibilizzare i bambini al di fuori di una scuola distrutta nella città di Binnish nella provincia di Idlib per informarli sul nuovo coronavirus e sui metodi usati per contrastare la sua diffusione.