(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2020 In spiaggia sul Tevere, riapre lo stabilimento Tiberis, la visita della sindaca Raggi Uno stabilimento urbano da poco rinnovato per permettere ai Romani che non potranno spostarsi causa Covid di passare agosto tra lettini, sabbia e ombrelloni. Il tutto sulla riva del Tevere. Le immagini della visita della sindaca di Roma Virginia Raggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev