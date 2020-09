In un parco di Madrid migliaia di bandierine per i morti di Covid

Madrid, 28 set. (askanews) - Migliaia di bandierine spagnole sono state piantate in un parco di Madrid per ricordare e chiedere giustizia per le vittime del Covid, come si legge su uno striscione.Le autorità hanno esteso il lockdown a Madrid e dintorni venerdì 25 settembre, arrivando a coinvolgere diversi milioni di persone, alle quali è permesso spostarsi solo per "motivi di lavoro, studio o cure mediche", mentre il numero totale dei casi di contagio da inizio pandemia (31 gennaio) nel Paese iberico ha raggiunto il record europeo con 716.000 persone contagiate, divenute 748.000 oggi: di queste - scrive El Paìs - più di 31.000 sono morte.