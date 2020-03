In Vietnam il video sul coronavirus scatena la #Ghencovychallenge

Hanoi, 3 mar. (askanews) - Per invitare la popolazione a prevenire il coronavirus, il ministero della Sanità del Vietnam ha ideato un simpatico video animato che invita la gente a lavarsi bene le mani e a tossire nella piega del gomito, come consigliano gli esperti.Da qui è nato il "ballo anti-coronavirus", con molti giovani che su Tik Tok hanno creato delle vere e proprie coreografie sulla base musicale della canzone, come Qang Dang (sulla destra del video), star social da 300.000 follower che ha incassato oltre un milione di visualizzazioni:Il gesto di lavarsi le mani in piena emergenza o di starnutire nella piega del gomito diventano così i passi della danza.Il ministero ha utilizzato infatti la celebre canzone pop vietnamita "Ghen" (dal vietnamita "Geloso") dei cantanti Erik e Min e ha modificato le lyrics, con il ritornello che invita a "combattere il corona virus". E con l'hashtag #ghencovychallenge la sfida è appena iniziata.