Inauguration Biden, J.Lo canta e grida: "Justicia para todos!"

Roma, 20 gen. (askanews) - È arrivata tutta vestita di bianco Jennifer Lopez, altra grande celebrità presente all'Inauguration day di Joe Biden. La cantante e attrice americana di origini portoricane ha interpretato il brano di Woody Guthrie "This land is your land" e poco prima di terminare l'esibizione ha gridato in spagnolo "Una nacion bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos!" ("Una nazione indivisibile davanti a Dio, con libertà e giustizia per tutti!") giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America.