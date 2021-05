Inaugurazione murale per Noemi, Morra: "Poca gente in piazza, serve investire nella cultura"

(Agenzia Vista) Napoli, 15 maggio 2021 Inaugurazione murale per Noemi, Morra: "Poca gente in piazza, serve cambio di mentalità" "Si ricordava una sparatoria in cui una bambina di soli quattro anni ha rischiato di perdere la vita, però la piazza era quasi vuota. Dobbiamo fare un salto di qualità. E quindi io chiedo allo Stato di investire in cultura e istruzione invece che solo nella repressione", così Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev