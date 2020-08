(Agenzia Vista) Abruzzo, 02 agosto 2020 Incendi all’Aquila, Monte Pettino in fiamme. Le immagini Diversi incendi hanno interessato le aree boscose dell’aquilano. Ecco le immagini del Monte Pettino in fiamme e delle colonne di fumo che si alzano dalla sterpaglia. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per garantire la sicurezza dell’area Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev