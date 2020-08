(Agenzia Vista) Sardegna, 25 agosto 2020 Incendio a Budoni in Sardegna, evacuate 100 persone in un villaggio turistico Evacuate 100 persone in un villaggio turistico e portate al sicuro dai Vigili del fuoco del Comando di Nuoro: è successo nella serata di ieri a Budoni (SS) dopo che un incendio boschivo aveva lambito la struttura. Intervento concluso alle 4:30, evitato il coinvolgimento di persone e case / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev