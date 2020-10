(Agenzia Vista) Monterenzio (BO), 09 ottobre 2020 Incendio in una scuola materna nel Bolognese, nessun ferito Quattro squadre impegnate dall'alba a Monterenzio (BO) per l'incendio della copertura di una scuola per l'infanzia: fiamme spente dai vigili del fuoco, in corso operazioni di messa in sicurezza. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev