(Agenzia Vista) Napoli, 13 maggio 2021 "E' un onore per me poter essere ospitato a Capodimonte per la rassegna incontri sensibili, è un'occasione unica", così Diego Cibelli alla presentazione della sua mostra "L'arte di danzare assieme" ospitata a Capodimonte. "Questo artista è per noi una grande scoperta", dice il direttore del museo Sylvain Bellenger. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev