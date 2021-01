(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2021 Infarto, Claudio Amendola: "Non perdere tempo perchè il cuore non aspetta" “Io uccido. Perché sono un tiranno. Impietoso. Perduto. Scaduto. Perché la tua via è una corsa contro di me. Io uccido. Ma posso essere generoso, eterno, infinito, prezioso. Io sono il tempo. E posso salvarti. Contro l’infarto il tempo è vita. In caso di dolore al petto o difficoltà respiratorie chiama subito il 118. Potrai ricevere cure efficaci, in totale sicurezza. Non perdere tempo. Il cuore non aspetta”. Queste le parole di Claudio Amendola in uno spot per la prevenzione degli infarti realizzato da GISE - Società Italiana di Cardiologia Interventistica, che ha scatenato sul web una falsa interpretazione secondo cui Claudio Amendola sarebbe morto di Covid, smentita. / Facebook GISE - Società Italiana di Cardiologia Interventistica Durata: 00_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev