(Agenzia Vista) Usa, 20 luglio 2020 INFOGRAFICA 20 luglio 1969, primo sbarco dell'Uomo sulla Luna Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong è il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare con la missione Apollo 11. Una data che ha cambiato il mondo e ha portato gli Stati Uniti al primo posto nella corsa allo Spazio, capitanata al tempo dall'Urss. Il primo uomo spedito nello spazio fu infatti il cosmonauta sovietico Jurij Gagarin nel 1961. Armstrong rimase sulla Luna insieme al collega Buzz Aldrin per due ore e mezza, durante le quali furono raccolti 22 chilogrammi di campioni di terreno. I due piantarono anche la bandiera americana a stelle e strisce sul suolo lunare. Il terzo membro della spedizione, Michael Collins, rimase in orbita sul modulo lunare. Passò alla storia l'affermazione di Armstrong: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo per l’umanità”. Lo sbarco sulla Luna fu il primo vero evento mediatico globale, trasmesso in diretta dalle Tv di tutto il mondo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev