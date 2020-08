(Agenzia Vista) Usa, 12 agosto 2020 INFOGRAFICA Biden sceglie Kamala Harris come vice Joe Biden ha scelto Kamala Harris come vicepresidente in caso di vittoria alle elezioni. È la prima donna afroamericana ad essere scelta per questo ruolo. Figlia di un giamaicano e di una indiana d'America, è stata eletta senatrice tra le fila del Partito Democratico nel 2017. È stata procuratore generale di San Francisco e poi della California, prima donna a ricoprire tale incarico. Come posizioni politiche spesso è stata accostata all’ala più progressista del Partito Democratico. Se conquisterà la Casa Bianca Biden sarà il presidente più' anziano mai eletto. Per questo ha dichiarato di nominare un vicepresidente in grado di assumere il comando, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Kamala Harris ha ringraziato con un Tweet: “Sono onorata di unirmi a lui e di fare tutto il possibile per farlo divenire il nostro presidente.” Anche Trump ha affidato ai social il suo commento, postando un video: “La falsa Harris e il lento Joe sono perfetti insieme, ma sbagliati per l'America”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev