(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 INFOGRAFICA Bonus vacanze, ecco come ottenerlo Il Bonus vacanze è un credito da utilizzare per spese turistico-ricettive, come bed & breakfast e agriturismi in Italia. Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro Il valore è di: 150 euro per nuclei di 1 persona 300 euro per nuclei di 2 persone 500 euro per nuclei di 3 o più persone Il bonus si utilizza: 80% dal 1° luglio e il 31 dicembre 2020 come sconto sui servizi turistici acquistati 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 Il bonus può essere utilizzato da un solo componente per nucleo, in un'unica soluzione e senza l'intermediazione di portali telematici. Per ottenere lo sconto bisogna: • Richiedere l'attestazione ISEE • Dotarsi di una identità digitale SPID o CIE • Scaricare l’applicazione per smartphone IO ed effettuare il primo accesso. L’app IO verifica i requisiti e conferma l’importo massimo spettante, poi elabora un QR-code, da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento. Tramite il QR code, l’operatore turistico verifica la validità del bonus sul sito web dell’Agenzia delle entrate e, in caso positivo applica lo sconto. Il bonus non può superare l'importo totale e il residuo non può essere riutilizzabile. L'esercente può recuperare gli sconti praticati come credito d’imposta, e può cederlo anche a terzi, come ad esempio istituti di credito e intermediari finanziari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev