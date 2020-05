(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, 3 milioni di casi nel mondo, un terzo negli Usa I casi di Coronavirus nel Mondo hanno superato i 3 milioni, con quasi 250 mila morti e oltre un milione di guariti. I diversi Paesi del mondo si trovano in fasi differenti rispetto alla pandemia. In Spagna calano i casi positivi e i decessi, scesi intorno ai 300 al giorno. Finora i guariti sono quasi 115.000. In Gran Bretagna il premier Johnson ha annunciato il superamento del picco. Per riaprire scuole e attività evitando una ricaduta, sarà presentato un piano a breve. In Austria è stato prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia. In Cina è stata riaperta la “Città Proibita”, chiusa dal 25 gennaio. Per poter accedere i turisti dovranno indossare la mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura. In Giappone è stato prolungato di un mese lo stato di emergenza, la prima scadenza era fissata al 6 maggio. Negli Usa i morti sono più di 63 mila, superiori a quelli di 20 anni di guerra in Vietnam. Con oltre un milione di casi, gli Stati Uniti rappresentano da soli quasi un terzo dei contagi globali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev