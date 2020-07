(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, crollo record per il Pil Usa, Ue -8,3% Dopo l'emergenza sanitaria, effetti devastanti del Coronavirus si fanno sentire su tutte le economie del mondo. Gli Stati Uniti hanno ufficializzato una contrazione del Pil pari a -32,9% su base annua. Meno drastico è il calo medio per i Paesi dell’Unione Europea: -8,3% nel 2020. Tra singoli Paesi le peggiori performance sono raggiunte da Italia, Francia e Spagna, con un calo trimestrale rispettivamente di -15%, -13,8% e -18,5%. Crolla anche l’economia tedesca con un -10,1% su base trimestrale, che si traduce in un calo dell'11,7% su base annua. Per quanto riguarda la Cina, nel secondo trimestre dell’anno, l’economia di Pechino è cresciuta del 3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una ripresa è prevista nel terzo trimestre, anche se una nuova ondata di contagi rischierebbe di rallentare drasticamente il ritmo della crescita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev