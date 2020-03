INFOGRAFICA Coronavirus, la crescita vertiginosa dei casi positivi, ecco come e' andata

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, la crescita vertiginosa dei casi di positivita Dopo la scoperta il 20 febbraio del primo positivo al Covid19, i casi in Italia si sono moltiplicati Già dopo qualche giorno, il 26 febbraio, si contavano 400 casi di positività Dopo una settimana, il 4 marzo, i casi erano saliti a 3.089 Il 10 marzo sono stati superati 10mila casi Ci sono voluti solo quattro giorni per raddoppiare i malati e raggiungere i 21.157 I casi totali in una settimana sono diventati 53.578, al 21 marzo Il numero dei contagiati sta per raggiungere i 100mila, con 97.689 casi al 29 marzo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it