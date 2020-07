(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, prorogate le restrizioni fino al 31 luglio Le misure del Dpcm dell'11 giugno sono prorogate fino al 31 luglio. Le tre regole principali sono: - Distanza di sicurezza di almeno 1 metro - Igiene frequente delle mani - Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e in mancanza di distanziamento La mascherina va indossata: -In ospedale, negli ambulatori e dal dottore - Al supermercato e nei centri commerciali - In palestra e al ristorante, negli spazi comuni - Dal parrucchiere e negli uffici pubblici - Sui mezzi pubblici Discoteche, fiere, sagre ed eventi restano ancora vietati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev