(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, quando (forse) avremo zero contagi. Ecco le date regione per regione Secondo uno studio pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute: "La fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia" Ecco, in teoria, quando si arriverà a zero contagi nelle varie regioni: Piemonte 21 maggio Valle d'Aosta 13 maggio Lombardia 28 giugno Bolzano 26 maggio Trento 16 maggio Veneto 21 maggio Friuli Venezia Giulia 19 maggio Liguria 14 maggio Emilia Romagna 29 maggio Toscana 30 maggio Umbria 21 aprile Marche 27 giugno Lazio 12 maggio Abruzzo 7 maggio Molise 26 aprile Campania 9 maggio Puglia 7 maggio Basilicata 21 aprile Calabria 1 maggio Sicilia 30 aprile Sardegna 29 aprile Secondo l'Osservatorio: "Eventuali misure di allentamento del lockdown renderebbero le proiezioni non più verosimili" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev