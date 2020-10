(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 INFOGRAFICA Covid, ecco le nuove regole per quarantena, feste private e banchetti Nuove regole da Governo e Cts per affrontare la seconda ondata di Covid. QUARANTENA Ridotti i giorni di quarantena, da 14 a 10. Per tornare alla vita normale necessario un solo tampone. In caso di positività per oltre 21 giorni, si potrà uscire perché non più contagiosi. Anche l'isolamento fiduciario si riduce a 10 giorni. I test rapidi potranno essere effettuati da medici di base e pediatri. SPORT Nuovamente vietati gli sport da contatto, come calcetto e basket. Questa misura non riguarderà lo sport professionistico. LOCALI Chiusura di bar e ristoranti alle 24 e divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22. Vietato stare in piedi fuori ai locali dalle 21, si potrà consumare solo ai tavoli. FESTE Non più di 30 invitati ai banchetti di matrimoni, battesimi, cresime. Vietate feste nei locali pubblici e private, pur restando perplessità su divieti e controlli in casa. LAVORO Previsto un aumento della percentuale di smart working per limitare i contatti tra le persone. Obbligatorio indossare la mascherina anche in ufficio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev