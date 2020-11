(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2020 INFOGRAFICA Crolla la produzione industriale in Italia, a settembre -5,1% rispetto al 2019 Torna a scendere la produzione industriale in Italia. Dopo quattro mesi di recupero, a settembre tocca il -5,1% rispetto allo scorso anno. Il trimestre iniziato a luglio mantiene un +28,6% rispetto ai tre mesi di lockdown precedenti. Rispetto al febbraio 2020, prima dell'emergenza, il dato è inferiore del -4%. Riduzioni particolarmente ampie per le industrie tessili e dell'abbigliamento con -20,8% e per quelle petrolifere con -20,4%. Gli unici settori che registrano incrementi sono l'attività estrattiva con +2,7% e la fornitura di energia con +2,0% 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev