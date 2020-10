(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2020 INFOGRAFICA Dpcm del 7 ottobre, ecco che cosa comporta Vista la crescita dei contagi, il governo ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Restano confermate le linee-guida anti-contagio già in vigore per luoghi di lavoro, trasporti e ristorazione. Introdotto l’obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle anche all'aperto. Le eccezioni sono: In condizione di isolamento, come ad esempio in campagna Per i bambini di età inferiore ai 6 anni Per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina Durante lo svolgimento di attività sportiva Prorogata anche la Cassa integrazione ordinaria fino al 31 ottobre 2020. Per tutta la durata dello stato di emergenza è inoltre possibile lavorare in smart working con la procedura semplificata. Prevista anche la facoltà delle Regioni di introdurre temporaneamente misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev