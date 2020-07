(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2020 INFOGRAFICA Ecco come sarà il rientro a scuola in sicurezza Continuano i preparativi per il rientro a scuola a settembre dopo mesi di lockdown. La bozza di protocollo d'intesa tra Miur e sindacati prevede: test sierologici per tutto il personale scolastico e, a campione, per gli studenti. Individuazione in tutte le scuole del “medico competente” che effettui la sorveglianza sanitaria. La distribuzione di mascherine e gel disinfettante per personale scolastico e studenti. Il personale scolastico potrà effettuare il controllo della temperatura corporea all'ingresso dell'istituto. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso a scuola. L’ingresso di personale e studenti che sono stati infettati da Covid potrà avvenire solo con la certificazione medica che attesti l'avvenuta “negativizzazione” del tampone. Per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine da parte degli studenti durante le lezioni, si deciderà nell'ultima settimana di agosto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev