(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2020 INFOGRAFICA Ecco la nuova bozza del Dl Agosto La nuova bozza del Dl Agosto prevede nuove indennità e bonus per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid sull'economia Licenziamenti - Il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali a partire dal 15 ottobre 2020, non si applica ai datori di lavoro che non hanno ridotto l’orario di lavoro, ricorrendo alla Cig Sulla misura restano ancora diversi nodi politici da sciogliere: i sindacati minacciano lo sciopero generale Turismo e spettacolo – Indennità di 600 euro al mese per giugno e luglio ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali Scuola - Stanziamento aggiuntivo di un miliardo per le misure per l’edilizia scolastica e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021 Regioni - Per le regioni sono stati stanziati 4.300 milioni di euro per l’anno 2020 Imu - Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'Imu per i settori del turismo e dello spettacolo, come stabilimenti balneari, alberghi, agriturismo, B&B, ma anche strutture fieristiche e teatrali Alitalia - Viene prevista la costituzione di una “Newco” per elaborare il nuovo piano industriale, che dovrà passare al vaglio dell'Unione europea Fondo Mipaaf - Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari saranno erogati contributi a fondo perduto per ristoranti e attività di ristorazione mobile Ponti e viadotti - Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi è istituito un fondo da ripartire di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 Vaccini - Ottanta milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per il 2021 destinati alla ricerca e sviluppo e all’acquisto di vaccini per combattere Covid-19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev