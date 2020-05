(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 INFOGRAFICA Fase 2, palestre e piscine, ecco come funzioneranno Il ministero dello Sport ha pubblicato le linee guida per la riapertura di palestre e piscine, prevista per il 25 maggio Ecco le misure di prevenzione per le palestre: Realizzare percorsi differenziati per entrata e uscita dalla struttura e dai diversi locali Ridurre il numero di operatori sportivi contemporaneamente presenti Organizzare un sistema di sanificazione dei luoghi e delle attrezzature Postazioni separate da barriere negli spogliatoi e macchine sanificate Ecco le misure di prevenzione per le piscine: Per le piscine la densità di affollamento in vasca è di sette metri quadri a persona Prima di entrare in acqua è obbligatoria una doccia con acqua e sapone I parametri di cloro vanno controllati ogni due ore Ecco le misure di prevenzione per tutti gli utenti: Indossare la mascherina negli spazi comuni, utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione dal centro sportivo Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, che sale a 2 metri durante l'attività sportiva Arrivare nel sito già vestiti per l'attività sportiva e riporre gli effetti personali in zaini o buste sigillate Evitare di condividere borracce, bottigliette d'acqua e attrezzi sportivi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev