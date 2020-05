(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2020 INFOGRAFICA Fase 3, ecco cosa si potra fare e i divieti da rispettare ancora Ecco cosa non si potrà fare anche dopo il via libera della circolazione tra le regioni: MASCHERINE – Permane l'obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto DISTANZIAMENTO – Resta in vigore l'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro QUARANTENA – Chi presenta febbre superiore ai 37,5 gradi ha l'obbligo di restare a casa per 15 giorni MOVIDA – Vietati gli assembramenti, rimane l'obbligo di consumare ai tavoli entro una certa ora CENTRI ESTIVI – Dal 15 giugno riaprono i centri estivi per minori SPETTACOLI – Cinema e teatri riaprono dal 15 giugno ma con l'obbligo del distanziamento sociale e il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone al chiuso Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev