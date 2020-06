INFOGRAFICA Festa del papà, ecco quando viene festeggiata nel mondo

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2020 Festa del papà, ecco quando viene festeggiata nel mondo In Spagna, Portogallo e Italia la festa del papà viene celebrata il 19 marzo. Nei paesi di tradizione cattolica la celebrazione coincide con la principale festa religiosa dedicata a san Giuseppe, il padre di Gesù. Il culto religioso di san Giuseppe ha origine in oriente nel medioevo, poi che si diffonderà nel Trecento anche in Occidente. In risposta alla festa dei lavoratori che aveva origini sindacali e socialiste, l'altra festa cattolica che ricorda san Giuseppe Artigiano è il primo maggio. In Germania la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione (Männertag o Herrentag, "giorno degli uomini"). Negli Stati Uniti la festa del papà si celebra la terza domenica di giugno. Fu proclamata festa nazionale nel 1966, dall'idea di una donna, Sonora Smart Dodd, come risposta alla festa della mamma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev