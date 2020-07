(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 INFOGRAFICA Google investe in Italia 900 milioni di dollari per la trasformazione digitale Google ha in programma di investire in Italia oltre 900 milioni di dollari in 5 anni. La spesa è finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale del Paese. Durante la pandemia Google ha collaborato con diverse Nazioni per affrontare la crisi dal punto di vista tecnologico. In Italia Google ha collaborato con i Ministeri della Salute e dell'Istruzione per fornire dati in tempo reale sull'epidemia e supporto all'apprendimento durante il lockdown. A causa della pandemia, in tutta Europa sono ora a rischio 60 milioni di posti di lavoro. Per questo Google annuncia Italia in Digitale, un nuovo piano per accelerare la ripresa economica del Paese attraverso formazione e partnership a supporto delle aziende. Google fornirà 1 milione di euro a Unioncamere per supportare la trasformazione digitale di piccole e medie imprese italiane in difficoltà. La volontà di Google è di aiutare oltre 1 milione di persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi entro il 2021, per rilanciare le attività o migliorare le carriere lavorative dei singoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev