(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 INFOGRAFICA Governo Draghi, al via la consultazione M5s su Rousseau. Ecco come si vota È iniziata sulla piattaforma Rousseau la votazione degli iscritti sul governo Draghi. Il voto sarà possibile dalle 10 alle 18 Questo il quesito sottoposto agli iscritti:“Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?” Potrà esprimersi chi è iscritto alla piattaforma Rousseau da almeno 6 mesi .I risultati saranno pubblicati alle 19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev